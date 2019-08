Francesco Molinari e Tiger Woods non giocheranno il Tour Championship e di conseguenza sono fuori dalla corsa per la FedEx Cup. E' questo il verdetto del BMW Championship, la seconda delle tre gare finali della stagione del PGA Tour che portano all’assegnazione dei 15 milioni di dollari al vincitore della FedEx Cup. I due, infatti, non sono riusciti a rientrare nei 30 che parteciperanno la prossima settimana al torneo di Atlanta che chiuderà la stagione PGA, di cui Woods era campione in carica. Molinari, dopo il terz'ultimo posto nel Northern Trust della scorsa settimana chiuso a +6, ha fatto decisamente meglio a livello di score, ma non è mai stato nelle prime 15 posizioni, che gli avrebbero consentito di giocarsi l'accesso al Tour Championship. Chicco ha chiuso con 286, a -2 dal par (72 73 68 73) un fine settimana in cui ha giocato solamente una volta (la terza giornata) al suo livello abituale. Per lui ora la stagione si sposta sul circuito europeo, con l'Open d'Italia in programma in ottobre a Roma evento da segnare con il circoletto rosso sul calendario, per risollevare una stagione finora piuttosto complicata dopo l'exploit di marzo all'Arnold Palmer Invitational.

Eliminato anche Tiger Woods

Niente da fare nemmeno per Tiger Woods, che deve rinunciare al torneo che lo scorso anno lo ha riconsegnato al grande golf con uno storico trionfo. L'americano ha chiuso il BMW Championship a -7 (71 71 67 72), fallendo l'accesso nei 30 come prevedibile dopo il ritiro della scorsa settimana al Northern Trust. Per la Tigre un 2019 comunque trionfale, con la vittoria nel Masters che rimane uno dei momenti sportivi dell'anno.