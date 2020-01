Debutto negativo in questo 2020 per Francesco Molinari, che viene tagliato dopo tre giri all'American Express, torneo del PGA Tour. Per Chicco un fine settimana complicato, chiuso a 21 colpi dalla vetta

Non comincia nel migliore dei modi il 2020 di Francesco Molinari, eliminato al 3° giro del The American Express, torneo del PGA Tour, che si svolge con formula pro-am (un pro e un dilettante) sui tre percorsi dello Stadium Course in California. Chicco non è riuscito nella miracolosa rimonta, chiudendo la sua tre giorni di gara in eagle a quota 216 colpi e uscendo così al taglio. Con 73, 71 e 72, il torinese è riuscito a terminare sotto il par solo nella giornata di venerdì: una regolarità che comunque non ha pagato, visto l'alto rendimento degli avversari. Molinari è infatti finito ben presto nelle retrovie della classifica, vedendo sfuggire gli altri rivali come Tony Finau, Alex Noren e Ricky Fowler. L'azzurro, che lo scorso anno aveva esordito con una strepitosa vittoria all'Arnold Palmer Invitational, conferma il suo periodo di appannamento che lo ha portato al 20° posto del ranking mondiale, dopo aver perso ben 14 posizioni in 18 mesi.