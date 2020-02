Ancora un torneo da dimenticare in questo inizio di 2020 per Francesco Molinari, che è uscito al taglio per la terza volta consecutiva. L'azzurro ha terminato al 117° posto con 150 (75 75, +8) la seconda giornata del 94° Genesis Invitational (PGA Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Riviera Country Club (par 71), a Pacific Palisades in California. Molinari ha replicato il 75 (+4) iniziale, chiudendo nelle retrovie della classifica e non riuscendo a completare il torneo ancora una volta. Al via dalla buca 10, ha tenuto il par sulle prime quattro (due birdie due bogey), poi le cose sono precipitate con un solo altro birdie e ben cinque bogey, per la terza uscita anticipata in altrettanti tornei nel 2020.