Il campione statunitense prepara il rientro sul green nel Memorial Tournament in programma dal 16 al 19 luglio allenandosi insieme al figlio Charlie: "Per il momento riesco ancora a batterlo, ma sta iniziando a capire come si gioca"

Tiger Woods prepara il rientro sul green nel Memorial Tournament, in programma dal 16 al 19 luglio a Dublin (Ohio), allenandosi con il figlio Charlie. "Per il momento riesco ancora a batterlo, ma sta iniziando a capire come si gioca e non fa altro che pormi quesiti pertinenti" le parole del campione statunitense. Sulle orme del papà fenomeno, il figlio Charlie ha a che fare con un allenatore speciale. Tiger è

infatti il suo unico coach e spera che un giorno il suo speciale allievo possa battere i suoi record. "Dipende tutto da lui", ha spiegato il californiano in una intervista su GOLF TV. Woods dopo 5 mesi di lontananza, complice il lockdown, da un torneo

ufficiale del PGA Tour, è a inseguire il primato assoluto di 83 trionfi nel massimo circuito americano di golf.