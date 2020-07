Impresa Paratore: vince il British Masters

Secondo successo nell'European Tour per il 23enne italiano dopo la vittoria al Nordea Masters in Svezia nel 2017. Ha preceduto il danese Hojgaard

Renato Paratore ha vinto in Inghilterra il Betfred British Masters di golf e festeggia così il secondo titolo in carriera nell'European Tour. A Newcastle upon Tyne grande impresa dell'azzurro che, con un totale di 266 (-18) colpi, ha conquistato il primo "vero" torneo post ripartenza del massimo circuito continentale del green maschile, tornando al successo tre anni dopo l'acuto in Svezia al Nordea Masters 2017. Paratore ha preceduto - di ben tre colpi - il danese Rasmus Hojgaard (-15) e il sudafricano Justin Harding (-14).