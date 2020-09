Molinari salta Us Open: "Tranquilli, torno presto"

Francesco Molinari salta Us Open, secondo major stagionale di questo 2020 di golf stravolto nella programmazione dalla pandemia, in scena dal 17 al 20 settembre a Mamaroneck, New York. Per l'azzurro un altro forfait, dopo quello al Pga Championship. Fermo dal 12 marzo scorso, quando in Florida dopo il primo round e a causa dell'emergenza sanitaria fu sospeso il The Players Championship, evento del PGA Tour. Un'assenza dai campi che ha destato preoccupazione in qualche tifoso, che sul profilo twitter di Molinari ha chiesto cosa stesse accadendo: "Qui ci iniziamo a preoccupare", l'appello rivolto al player piemontese da parte di un suo follower. Il vincitore del "The Open Championship 2018" (primo italiano nella storia a conquistare un major), tre volte trionfatore in Ryder Cup, ha prontamente tranquillizzato: "Tra qualche settimana torno, pronto a ripartire. Tutto bene, non preoccupatevi e aspettatemi ancora un po'. E' una transizione e voglio dedicarci il giusto tempo".