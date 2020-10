Alla vigilia dell’Italian Open al via questo weekend, una grande esclusiva SkySport, arriva l’ufficialità sulla data della Rydercup a Roma. Si giocherà da venerdì 29 settembre a domenica primo ottobre 2023 sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, a meno di 20 km dal centro di Roma per la prima volta nella storia di questa competizione. Il campo è quasi pronto ed entro la fine del mese di febbraio 2021 le 18 buche saranno aperte al pubblico. La sfida biennale tra Europa e Stati Uniti nella capitale italiana sarà preceduta dalla Solheim Cup, la versione al femminile della Rydercup, in programma la settimana prima, dal 18 al 24 settembre, in Spagna, a Finca Cortesin, Malaga. Grande entusiasmo al momento dell’annuncio da parte del Ceo dello European Tour, Keith Pelley che ha dichiarato: “La sfida porta una prospettiva ed un’atmosfera totalmente unica al nostro sport ed è straordinario per i tifosi europei che il nostro continente possa ospitare Solheim Cup e Rydercup in due settimane consecutive nel 2023”. In attesa del grande appuntamento in programma tra tre anni ci si gode lo spettacolo dell’unica tappa italiana dell’European tour, inserita nel progetto road to Rydercup 2023 ed al via giovedì 22 ottobre allo Chervò golf club San Virgilio di Pozzolengo, Brescia. Con tanti azzurri a caccia di un grande risultato..