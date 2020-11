Incredibile! Buca in uno rimbalzando sull'acqua

Colpo senzazionale per Jon Rahm durante le sessioni di pratica in vista dell'Augusta Masters. Lo spagnolo ha realzizzato un hole in one alla buca 16 facendo rimbalzare più volte la pallina sull'acqua. Una prodezza realizzata nel giorno del suo 26esimo compleanno. Si tratta del secondo hole in one messo a segno da Rahm durante questi giorni di preparazione al Masters, che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport da giovedì 12 novembre