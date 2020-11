Augusta, 2° giro sospeso: 4 in testa, out Molinari

La classifica è ancora provvisoria, visto che il gioco è stato interrotto per oscurità e sarà recuperato nella mattinata della Georgia (live su Sky Sport Arena dalle 14 alle 16). Intanto, per ora, sono in testa in 4. Fuori al taglio dopo 36 buche Francesco Molinari

Quattro giocatori a -9 al comando dopo la seconda giornata del Masters in una classifica ancora provvisoria perché il gioco è stato interrotto per oscurità e verrà recuperato sabato mattina presto in Georgia (live su SkySportArena dalle 14 alle 16). Quarantanove giocatori in otto colpi. Protagonisti del venerdì il messicano nato in Texas Abraham Ancer al debutto all’Augusta National che ha chiuso con un 67 insieme con l’australiano Cameron Smith (68) , il campione major Justin Thomas (69) ed il numero uno del mondo Dustin Johnson (70). Resiste Tiger Woods nella sua difesa del titolo, giro pari al par dopo dieci buche. Fuori al taglio dopo 36 buche Francesco Molinari che chiude con un 78 ricco di bogey. Terza giornata di gara live su Sky Sport Uno dalle 18:45.