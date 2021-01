Nuovi problemi alla schiena per Tiger Woods, sottoposto a un intervento di discectomia per dolori accusati dopo il PNC Championship lo scorso dicembre. L'americano è stato costretto a rimuovere un frammento di un disco che premeva sul suo nervo sciatico. L'intervento, come scritto in una nota sul suo profilo Twitter, "è perfettamente riuscito". Woods starà fuori per qualche settimana e salterà certamente il Farmer's Insurance Open a San Diego della settimana prossima e il Genesis Invitational che si terrà a Los Angeles tra un mese circa. L'obiettivo è quello di tornare in campo per il Masters Tournament, in programma da giovedì 8 a domenica 11 aprile ad Augusta, in Georgia (Usa). "Non vedo l'ora di iniziare il processo di riabilitazione e spero di tornare presto a giocare", ha spiegato in una nota "Big Cat". Per Woods, 82 titoli in carriera come Sam Snead e scivolato al n° 44 del ranking mondiale, si tratta della quinta operazione alla schiena, la prima dopo quella arrivata nell'aprile del 2017.