Torna l'Augusta Masters, da giovedì tutto su Sky

Dall'8 all'11 aprile in diretta su Sky Sport l'85^ edizione dell'Augusta Masters di golf, che torna dopo un anno di stop. Assente Tiger Woods, Dustin Johnson difende il titolo, Francesco Molinari unico italiano in gara

La primavera in fiore, con i suoi colori ed i profumi, quelli dell’Augusta National, è pronta a fare da scenografia all’85esima edizione del Masters, il primo major della stagione del golf 2021 che torna al suo calendario originale dopo le rivoluzioni dell’anno passato causa pandemia. 88 giocatori nel field. 3 amateur. Un solo italiano: Francesco Molinari.

Un Masters senza Tiger Woods, fuori dai giochi ed in fase di riabilitazione dopo l’incidente dello scorso febbraio. Con un numero 1 del mondo, Dustin Johnson pronto a difendere il titolo e a tentare l’impresa: diventare il quarto giocatore nella storia di questo torneo a difendere e mantenere sulle spalle la green jacket dopo Nicklaus, Faldo e Tiger Woods. Tra i favoriti Jordan Spieth che è appena tornato a vincere, in Texas 1300 giorni dopo l’ultima volta. Il bombardiere Bryson Dechambeu che con la sua potenza potrebbe essere capace di disintegrare le distanze sul percorso. O Justin Thomas, che in caso di vittoria potrebbe addirittura scalzare dalla prima posizione del ranking mondiale il re Dustin Johnson.

Si comincia rinunciando per il secondo anno consecutivo al tradizionale par 3 contest per questioni di sicurezza ma con una novità sul tee di partenza nella prima giornata. Con gli storici honorary starter Gary Player e Jack Nicklaus ci sarà un nuovo nome: Lee Elder. Il primo afroamericano a presentarsi nel tempio conservatore del golf, il Masters nel lontano 1975…un periodo di conflitto razziale e segregazione. Una novità e per certi versi, forse, una rivoluzione…