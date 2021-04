È il giapponese Hideki Matsuyama il Master Champion 2021. Primo nipponico nella storia, succede nell’albo d’oro all’americano Dustin Johnson. Leader dopo 54 buche, Matsuyama ha chiuso le prime nove dell'ultimo giro con un margine di 5 colpi di vantaggio sugli inseguitori ed è sempre rimasto avanti, tremando solo per un bogey alla 12 e una palla in acqua alla 15 mentre l’americano Schauffele (scioffili), suo compagno di match, infilava 4 birdie consecutivi. Tutto si è risolto in favore del giapponese alla 16, quando Schauffele è finito in acqua vanificando la sua rimonta e finendo terzo alle spalle del giovane americano Zalatoris. Brutto giro di Francesco Molinari che è scivolato in 53sima posizione. Prossimo appuntamento con il golf su Sky sarà il PGA Championship dal 20 al 23 maggio.