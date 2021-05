PGA Championship, il grande golf su Sky

A Charleston va in scena il secondo Major della stagione: il meglio del golf mondiale si ritrova nella Carolina del Sud, con Francesco Molinari in campo. Diretta su Sky da giovedì 20 a domenica 23 maggio 2021 (anche in streaming su NOW)

Appuntamento con il grande golf su Sky Sport, per il secondo Major della stagione, il PGA Championship, giunto alla 103ma edizione. Si gioca sul percorso dell’Ocean Course del Kiawah Resort di Charleston, nello stato americano della Carolina del Sud, da giovedì 20 a domenica 23 maggio e tutte le quattro giornate del torneo verranno trasmesse in diretta su Sky Sport, con il commento affidato ad Alessandro Lupi, Roberto Zappa, Michele Gallerani e Massimo Scarpa.

Previsto anche uno “Studio Golf”, in onda live ogni giorno su Sky Sport 24, riproposto, poi, poco prima del via sui canali che trasmetteranno il torneo, con la conduzione di Francesca Piantanida, affiancata dai talent golf di Sky, che si alterneranno in studio.

Field delle grandi occasioni, con tante stelle del golf mondiale sul green, compreso l’italiano Francesco Molinari. Da seguire con particolare interesse gli americani Dustin Johnson, numero uno del ranking mondiale, Justin Thomas, numero due, Xander Schauffele, numero 4, Collin Morikawa, che difende il titolo, Bryson DeChambeau, Jordan Spieth e Brooks Koepka, lo spagnolo Jon Rahm, attualmente terzo nella classifica mondiale, il nordirlandese Rory McIlroy e il giapponese Hideki Matsuyama.

L’evento di Charleston vedrà anche la presenza del pubblico, con un massimo di 10mila persone per ogni giornata di gara