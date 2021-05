Pga Championship, giro finale: Mickelson in testa

Emozioni a non finire e un finale ancora tutto da scrivere al Pga Championship, secondo Major stagionale che si conclude questa sera. Dopo i primi tre giri, in testa c'è Phil Mickelson, con un colpo di vantaggio su Brooks Koepka e due su Louis Oosthuizen. Ma sono tanti gli inseguitori ancora in lizza per la vittoria. L'ultima giornata questa sera in diretta su Sky Sport Arena a partire dalle 19:00.