Us Open, in 3 al comando: stasera giro finale

Sarà un giro finale emozionante quello dello Us Open. Dopo il terzo giro, al comando c'è un terzetto composto da Hughes, Oosthuizen ed Henley. A due soli colpi di distanza inseguono McIlroy e DeChambeau. Risale Francesco Molinari, attualmente 14esimo davanti all'altro azzurro Migliozzi. In 45esima posizione Edoardo Molinari.

A La Jolla (San Diego) quello riguardante la 121esima edizione dello US Open sarà un finale tutto da vivere. In California dopo il "moving day" con un totale di 208 (-5) colpi, il canadese Mackenzie Hughes e il sudafricano Louis Oosthuizen hanno agganciato in testa alla classifica l'americano Russell Henley. Al Torrey Pines (South Course, par 71) Golf Club, dopo una grande rimonta, condividono la 4/a posizione (210, -3) lo statunitense Bryson DeChambeau, campione in carica, e il nordirlandese Rory McIlroy (vincitore nel 2011 e protagonista del miglior parziale di giornata, -4, insieme a Paul Casey), risaliti rispettivamente dalla 13/a e dalla 21/a piazza.

Si riporta sotto Francesco Molinari, 14/o con 213 (68 76 69, par). Per il torinese parziale di -2 caratterizzato da tre bogey e cinque birdie (di cui tre nelle ultime 6 buche giocate). Finale di "moving day" da protagonista per il piemontese, che precede in graduatoria Guido Migliozzi, da 10/o a 21/o con 214 (71 70 73, +1). Primo parziale sopra il par (+2 di giornata) per il vicentino, al debutto assoluto in un Major. Mentre è 45/o con 218 (70 76 72, +5) Edoardo Molinari, che ha guadagnato 9 posizioni. Tra i big in gara corrono per il titolo anche lo spagnolo Jon Rahm e gli americani Scottie Scheffler e Matthew Wolff, tutti 6/i con 211 (-2). Chance pure per gli statunitensi Dustin Johnson, Collin Morikawa, Xander Schauffele e Kevin Streelman, 9/i con 212 (-1). Stesso score per il sudafricano Christiaan Bezuidenhout. Mentre al

fianco di Chicco Molinari, 14/i, ci sono, tra gli altri, Justin Thomas e Brooks Koepka. Molto indietro Phil Mickelson, 63/o con 220 (+7). L'ultimo giro in diretta questa sera su Sky Sport Arena dalle 20.