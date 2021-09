Open d'Italia al via, dal 2 settembre su Sky

In campo per la 78^ edizione dell'Open d'Italia, che anticipa la Ryder Cup 2023. Appuntamento da non perdere live su Sky Sport Arena da giovedì 2 a domenica 5 settembre. In campo al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), con la presenza del pubblico

Un Open d’Italia con la testa alla Ryder Cup . Una gara così non l’abbiamo mai vista. Per la prima volta si gioca sul campo, quello del Marco Simone golf club di Guidonia Montecelio , che nel 2023 ospiterà la grande sfida biennale tra Europa e Stati Uniti . Un Open con un field di alto livello e con vista una vista spettacolare , sulla capitale. Dalla buca 17, la più iconica, si intravede persino la cupola di San Pietro . Per la 78^ edizione con montepremi da 3 milioni, si ritorna lentamente alla normalità.

Torna il pubblico pronto a fare il tifo per gli azzurri in campo: 17 pro compresi Francesco Molinari, due volte vincitore dell’Italian Open, Guido Migliozzi e Renato Paratore ed anche 5 giovani amateur. Un field di questa tappa italiana del tour europeo che oltre agli azzurri si arricchisce di molti top player internazionali come Tommy Fleetwood, grande amico e storico compagno di squadra di Chicco Molinari nella straordinaria rydercup di Parigi 2018 e Mattew Fizpatrick.

In gara anche due ex numeri uno del mondo: Martin Kaymer e Luke Donald. Ross Mcgowman difende il titolo conquistato l’anno scorso allo Chervò. Per la prima volta si testerà una gara del tour europeo ufficiale sul percorso della prossima Ryder Cup. Entro due settimane si chiuderanno le qualificazioni per l’edizione di fine settembre negli Stati Uniti, a Whistlin Straits. Il capitano della squadra europea Padraig Harrington ha tre wild card da giocarsi e Guido Migliozzi, al momento decimo nella european point list, potrebbe essere una delle opzioni. Di certo un buon piazzamento di Miglio al Marco Simone potrebbe condizionare alcune scelte.