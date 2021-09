Buona giornata per gli azzurri impegnati nella 78esima edizione del torneo in corso al Marco Simone golf and country club: il migliore, Edoardo Molinari, ha chiuso con solo 3 colpi di ritardo dal leader, l'australiano Lee; un colpo in più per Laporta, mentre Francesco Molinari, vincitore del torneo nel 2006 e nel 2016, ha chiuso con un -4. Domani si anticipa causa previsioni meteo avverse: via alla diretta su Sky Sport Arena dalle 9.45

Quando sono in campo insieme lo spettacolo è assicurato. La ‘bromance’ super twittata degli ultimi tempi tra i due grandi amici e rivali Tommy Fleetwood e Francesco Molinari resiste a distanza di anni e, dopo la Ryder Cup di Parigi nel 2018, anche all’Open d’Italia si divertono e vanno tanto sotto par in una classifica che vede Min Woo Lee, due volte vincitore sul tour europeo, in testa a -10 con due colpi di vantaggio su J. Veerman, T. Fleetwood, M. Koronen e A. Arnaus. Nella top ten Edoardo Molinari a -7, il migliore degli azzurri davanti a Francesco Laporta a -6. Chiude a -4 Francesco Molinari con un buon giro in 69 (3 birdie ed un bogey alla 6). Gran cinque finale alla 18 per Guido Migliozzi che incanta alla 7 (buca della hole in one di Edoardo Molinari nel giro d’apertura) con un putt da fuoriclasse ed una grinta che ci fa sognare di averlo tra un paio di settimane nella squadra europea a Whistling Straits. Migliozzi archivia il secondo giro dell’Italian Open con un 69 che gli permette di guardare con fiducia ad un weekend dove molti staranno solo a guardare. Dei 165 in gara dopo il taglio caduto sul par, ne sono rimasti in corsa soltanto i primi 65 e parimerito. Tra i big italiani fuori Renato Paratore. Appuntamento allora su Sky Sport Arena per il terzo giro che, causa previsioni meteo avverse, è stato anticipato alla mattina: il live, col nostro studio esclusivo, comincerà alle 9.45.