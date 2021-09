Allungo Stati Uniti: avanti 9-3 con l'Europa

Nella seconda giornata di Ryder Cup in Wisconsin allungo del team statunitense, ora in vantaggio 9-3 sull'Europa. Ora i quattro "fourball", domenica previsti i singoli

In Wisconsin gli Stati Uniti allungano ancora e l'Europa adesso è sotto per 9-3 nella 43esima edizione della Ryder Cup. A Kohler i "foursome" oggi come ieri sorridono agli Usa che, ancora una volta, ne vincono tre e perdono uno. L'unico punto del Vecchio Continente lo realizzano, neanche a dirlo, gli spagnoli Jon Rahm (numero 1 al mondo) e Sergio Garcia (che ha firmato il nuovo record di incontri vinti nel torneo, 24) che superano 3/1, dopo una grande rimonta, il duo americano composto da Brooks Koepka e Daniel Berger.

Gli Stati Uniti incassano il colpo e rispondono immediatamente con Dustin Johnson (implacabile, terza vittoria in altrettanti match giocati) e Collin Morikawa che prima dominano e poi contengono la reazione di Paul Casey e Tyrrell Hatton, ko (2/1). Il secondo punto di giornata degli Usa lo firmano Justin Thomas e Jordan Spieth, che regolano (2 up), dopo una bella reazione, Viktor Hovland e Bernd Wiesberger. Il tris arriva grazie a Xander Schauffele (anche per lui come Johnson, tre vittorie in altrettanti match giocati) e Patrick Cantlay, con Lee Westwood e Matthew Fitzpatrick al tappeto (2/1). L'Europa lotta ma la grinta contro il talento degli Usa, per il momento non basta. Ora i quattro "fourball", domani i singoli. Ma gli Stati Uniti al Whistling Straits Golf Course viaggiano spediti verso la gloria.