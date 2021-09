Morikawa regala agli Usa la 43^ Ryder Cup

Gli Stati Uniti conquistano in Wisconsin la 43^ edizione della Ryder Cup. Il Team Usa ha impartito una severa lezione all'Europa al Whistling Straits Golf Course di Kohler, chiudendo i conti grazie al punto decisivo di Collin Morikawa. Staccata di 9 punti (15-6 lo score provvisorio), la squadra del Vecchio Continente non può più rimontare. Dopo la sconfitta del 2018 a Parigi, gli Usa tornano dunque a vincere in casa. Si tratta del 28° successo per gli Usa contro i 15 dell'Europa.