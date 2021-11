Prosegue il recupero di Tiger Woods dopo l'incidente d'auto dello scorso 23 febbraio. Tanto che, stando ad alcune fonti, potrebbe tornare sul campo di golf il 18 e 19 dicembre per il Pna Championship. Un torneo-esibizione, che però sarebbe un ulteriore passo in avanti per il campione americano

E' stato il suo ultimo torneo giocato e potrebbe essere anche quello della ripartenza, per mettersi alle spalle un 2021 da cancellare, segnato da un grave incidente d'auto a Los Angeles e un'operazione alla gamba destra che lo ha messo a dura prova. Tiger Woods potrebbe tornare ufficialmente in campo il 18 e il 19 dicembre ad Orlando dove andrà in scena il Pnc Championship. Torneo a coppie che vede in gara campioni Major e fuoriclasse del green al fianco di partner d'eccezione quali papà, mamme, figli/e o nipoti. Nel dicembre 2020 Woods diede spettacolo insieme al figlio Charlie, che rubò la scena al papà campione. Fonti vicine all'organizzazione del torneo hanno confermato a Golfweek "che continueranno a riservare un posto per Woods fino ad una settimana dal via della competizione", che si disputera' al Ritz-Carlton Grande Lakes. Domenica scorsa Woods ha postato un video - sui propri profili social - alle prese con i primi swing. Ora il californiano punta a tornare a giocare e a stupire. L'occasione potrebbe essere appunto il Pnc Championship, poco più di una esibizione che vedrà tra i protagonisti anche leggende del calibro di Tom Watson, Gary Player e Lee Trevino. E ancora: Nelly Korda (medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo), numero 1 al mondo del golf femminile che sarà spalleggiata dal papà Petr Korda, ex campione di tennis