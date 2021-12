Un anno dopo il grave incidente d'auto in cui subì la frattura di tibia e perone della gamba destra, Tiger Woods annuncia il suo ritorno in campo: giocherà insieme al figlio Charlie nel PNC Championship, torneo in programma a Orlando dal 16 al 19 dicembre 2021: "Anche se è stato un anno lungo e impegnativo, sono entusiasta di chiuderlo gareggiando con mio figlio. Non potrei essere più entusiasta e orgoglioso", scrive il campione su Twitter

Il mondo del golf è pronto a riabbracciare il suo campione più atteso. Adesso è ufficiale: Tiger Woods torna in campo. Il californiano, al fianco del figlio Charlie, sarà tra i protagonisti del PNC Championship, torneo in programma in Florida dal 16 al 19 dicembre 2021. Al Ritz Carlton Golf Club di Orlando i riflettori saranno tutti puntati su "The Big Cat", pronto a rientrare sul green esattamente un anno dopo l'ultima volta. Il PNC Championship 2020 è stato l'ultimo appuntamento giocato da Woods e ora sarà anche quello dell'ennesima rinascita, da molti inattesa, dato che lo scorso febbraio il 45enne di Cypress è stato coinvolto in un grave incidente d'auto a Los Angeles. Per Woods tibia e perone della gamba destra fratturate, con viti e perni applicate nella caviglia e nel piede.