The Open, al via domani su Sky

L'Open Championship, o semplicemente The Open. Il torneo più antico del golf, un po' come Wimbledon nel tennis, l'ha vinto tre volte, due delle quali a St. Andrews nel 2000 e nel 2005. Il golfista più forte dell'era moderna, Tiger Woods, a 46 anni accarezza ancora il desiderio di una sfilata alla 18 dell'iconico Old Course. Pochi minuti dopo aver chiuso l'ultimo giro ad Augusta con il corpo dolorante gli è stato chiesto se avrebbe giocato il Pga Championship. La sua risposta, molto chiara: "Non lo so, ma sicuramente giocherò a St Andrews". Questo weekend sembra deciso a spremere ogni grammo di energia. Non c’è più niente da risparmiare. Il fisico deteriorato. La mente lucida. Lunedi mattina ha fatto nove buche ed il pomeriggio è tornato a giocare nella celebration of Champions su quattro buche. Nonostante la schiena a pezzi e la gamba destra martoriata continua a praticare, ad allenarsi. Su un campo come quello di St. Andrews la precisione potrebbe essere premiata molto di più rispetto alla potenza, ma ci vuole anche un gran gioco corto e la consapevolezza che si putta dalla lunga distanza. Tiger Woods di sicuro non si è ancora arreso e non si preoccupa di rilasciare dichiarazioni definitive sul suo futuro. Il diritto di giocare l’Open quando e come vuole se lo è già straguadagnato. Il suo status non va in pensione. I golfisti non tengono conferenze stampa per dire addio. Giocano e basta. Fanno quello che hanno sempre fatto. Arnold Plamer ha giocato il suo ultimo Open a st Andrews. Come Tom Watson. Woods potrebbe fare lo stesso.