Ryder Cup, Stenson destituito da capitano Europa

Lo svedese è stato sollevato dall'incarico di capitano del team Europe per l'evento di Roma. Alla base della decisione la sua volontà di entrare a far parte nella LIV Golf, la Superlega araba che nasce per fare concorrenza al PGA Tour e all'European Tour

Alla base della destituzione del ruolo, che era stato affidato a Stenson lo scorso 22 marzo, probabilmente il fatto che sono sempre maggiori i rumors che vorrebbero lo svedese in procinto di passare a giocare nella nuova e milionaria lega araba LIV Golf , che sta già creando non pochi problemi a PGA Tour e D PWorld Tour, con tanti campioni che nell'ultimo mese hanno annunciato il "cambio di casacca". Per il momento, Ryder Cup Team Europe si è limitata a dire che "per circostanze personali non sarebbe più in grado di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal contratto".

Cosa è la LIV Golf Invitational Series?

E' una nuovissima lega di golf, finanziata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che punta a rivaleggiare con PGA Tour ed European Tour. 'LIV' non è un acronimo ma il numero romano 54: "E' il punteggio più basso che potresti ottenere se dovessi fare birdie su ogni buca su un percorso par-72 - ha spiegato a Sports Illustrated il CEO ed ex golfista professionista della PGA Greg Norman -. E sarà anche il numero di buche da giocare in ogni evento". A differenza dei tornei del Tour PGA, che si disputano su 72 buche in 4 giorni, quelli del LIV dureranno 3 giorni per un totale appunto di 54 buche. Le altre differenze riguardano il numero totale di giocatori in gara (solo 48 parteciperanno alla prima stagione), l'assenza di tagli all'interno dei tornei, l'ordine di gioco e la divisione in eventi individuali e di squadra con due montepremi separati. A oggi sono 8 gli eventi previsti nella prima stagione della LIV Golf Invitational Series