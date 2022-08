Rory McIlroy disputerà per la prima volta in carriera l'Open d'Italia di golf, in programma dal 15 settembre a Roma sul green che ospiterà il prossimo anno la Ryder Cup. "Non vedo l'ora, sono pronto a questa nuova sfida", ha detto l'ex numero 1 del mondo. Il presidente federale Chimenti: "Arriveranno altre sorprese". L'Open d'Italia sarà trasmesso su Sky Sport dal 15 al 18 settembre

Rory McIlroy sarà una delle stelle più attese del 79° Open d’Italia, in programma dal 15 al 18 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) e che Sky Sport trasmetterà in diretta. Nella casa della Ryder Cup 2023, che per il secondo anno consecutivo ospiterà l’evento, il nordirlandese – reduce dal terzo trionfo in FedEx Cup, impresa mai riuscita prima a nessuno, neanche a Tiger Woods – è pronto a illuminare la scena. Ex numero 1 del world ranking, all’attivo vanta 14 vittorie (in 226 apparizioni) sul DP World Tour (cifra comprensiva di 4 Major e 3 WGC). Incoronato tre anni fa come miglior giocatore del PGA Tour nel periodo 2010-2019, ha già fatto parte per sei volte (2010, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2021) del team Europe in Ryder Cup (il bilancio è di 4 successi e 2 sconfitte). Sarà alla sua prima partecipazione all'Open d'Italia.