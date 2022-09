MacIntyre campione a Roma, l'Open d'Italia è suo

La 79^ edizione dell'Open d'Italia va a Robert MacIntyre che a Roma festeggia il secondo titolo in carriera sul DP World Tour in 85 apparizioni. Era dal 1999 (Dean Robertson a Torino) che uno scozzese non riusciva a imporsi all'Open d'Italia. Il 26enne di Oban ha superato al play-off l'inglese Matt Fitzpatrick