Cinque mesi dopo l'ultima volta, Tiger Woods si prepara a tornare in campo. Dal The Open in Scozia, dove uscì al taglio tra gli applausi del pubblico, al The Match in Florida. Sabato 10 dicembre al Pelican Golf Club di Belleair, il campione californiano sarà tra i protagonisti di un evento, anche solidale, che si disputerà in notturna. Woods giocherà al fianco del numero 1 al mondo, il collega e socio in affari - insieme hanno fondato la TMRW Sports, società tecnologica con un approccio progressista allo sport - Rory McIlroy. Sfideranno gli americani Justin Thomas-Jordan Spieth, coppia collaudata sul green.

Tiger autorizzato a utilizzare una golf car

Parte del ricavato dell'evento, arrivato alla settima edizione, verrà devoluto per sostenere le zone della Florida più colpite dall'uragano Ian. La sfida si giocherà sulla distanza di 12 buche, con Woods che sarà autorizzato ad utilizzare una golf car. Costretto a saltare l'Hero World Challenge alle Bahamas per una fascite plantare,