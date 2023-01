C’è anche Francesco Molinari tra i grandi protagonisti negli Emirati Arabi dell'Abu Dhabi HSBC Championship , torneo delle Rolex Series del DP World Tour 2023. L’azzurro ha chiuso al quinto posto - con uno score di 270 (67 67 69 71, -14) colpi - dopo essere stato in testa al termine del secondo e terzo round. A vincere è stato il francese Victor Perez , al terzo titolo sul circuito. Verso la Ryder Cup di Roma, in programma dal prossimo 29 settembre all' 1 ottobre, gli italiani hanno mostrato segnali incoraggianti davanti agli occhi di Luke Donald, capitano del team Europe. Molinari, infatti, è stato a lungo in corsa per la vittoria, che insegue ormai da quasi quattro anni (l'ultimo acuto è arrivato nel marzo 2019, sul PGA Tour e all'Arnold Palmer Invitational), ma anche Guido Migliozzi ha tenuto il ritmo dei migliori: leader a metà gara proprio con Chicco Molinari, si è poi classificato 20mo con 278 (-10) alle spalle di Edoardo Molinari, 17mo con 277 (-11).

La prima top 5 del 2023 per Francesco Molinari

La prima Top 5 del 2023 ha permesso a Chicco Molinari di guadagnare il 13mo posto nella "Race to Dubai Rankings", l'ordine di merito del circuito. Non solo: il 40enne torinese ha incassato 321.744,91 euro a fronte di un montepremi complessivo di 9 milioni di dollari. Non solo: sul DP World Tour, tornei Major e WGC a parte, era dal giugno 2018 - quando si classificò secondo all'Open d'Italia - che Molinari non chiudeva un evento nelle prime cinque posizioni. E il risultato negli Emirati è la testimonianza di quanto già dimostrato la scorsa settimana quando, proprio con Migliozzi e Perez, ha trascinato al successo (nel doppio ruolo di capitano-giocatore) il team dell'Europa Continentale nella Hero Cup, sfida modello Ryder Cup. E a proposito di Perez, per il 30enne transalpino la grande impresa è arrivata. Già runner up nel 2020 all'Abu Dhabi HSBC Championship (in quell'anno si classificò secondo anche al BMW PGA Championship), tre anni dopo si è preso la rivincita ad Abu Dhabi nonostante qualche brivido nel finale.