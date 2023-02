Golf, il Singapore Classic su Sky

Si gioca sul percorso del Laguna National Golf Resort Club della capitale dello Stato di Singapore. Appuntamento live s u Sky Sport Uno, Sky Sport Golf e in streaming su NOW da giovedì 9 a domenica 12 febbraio

Su Sky Sport Golf appuntamento con un altro evento del DP World Tour, il Singapore Classic, torneo alla sua prima edizione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 febbraio. Tutte le quattro giornate di gara in diretta su Sky Sport Golf, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con il commento affidato a Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù e Andrea Sillitti. Si gioca sul percorso del Laguna National Golf Resort Club della capitale dello Stato di Singapore e nel field compaiono, tra gli altri, il danese Thomas Bjørn, il belga Nicolas Colsaerts, il neozelandese Ryan Fox, lo svedese Alexander Björk, gli spagnoli Adri Arnaus e Rafael Cabrera Bello, l’inglese Jordan Smith, il sudafricano Zander Lombard e lo scozzese Robert MacIntyre.