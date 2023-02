Tiger Woods al PGA, i suoi tifosi si vestono da tigri e lui sorride. VIDEO

Spettacolo sul green e momenti curiosi anche fuori per Tiger Woods. Tornato a giocare un torneo del PGA Tour diverso da un Major per la prima volta dal 2020, il Genesis Invitational, il campione californiano ha concluso il primo round al 27° posto con uno score di 69 (-2) colpi. Ma l'episodio più particolare è avvenuto prima della prestazione: mentre Tiger si apprestava a colpire, alcuni tifosi si sono presentati sul green vestiti da... tigre! E alla vista delle maglie maculate, Woods non ha trattenuto le risate