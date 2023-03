World Golf Championship in Texas live su Sky Sport

In Texas 64 tra i migliori golfisti al mondo si sfidano nel World Golf Championship-Dell Technologies Match Play. Ad Austin- e live su Sky Sport Golf - dal 22 al 26 marzo , sarà sfida show in un evento che vedrà Scottie Scheffler , numero 1 mondiale, difendere il titolo conquistato nel 2022. L'americano, che rientra in campo dopo il trionfo al The Players Championship, a prescindere dal risultato è già certo di mantenere la leadership. Lo spagnolo Jon Rahm e il nordirlandese Rory McIlroy, rispettivamente numero 2 e 3 del ranking mondiale, che proveranno ad accorciare le distanze dall'americano, mentre in gara non ci sarà però nessun azzurro , neanche Francesco Molinari , che fu terzo nel 2019.

Il format del torneo. In palio 20 milioni di dollari

L'appuntamento, che mette in palio 20 milioni di dollari, di cui 3,5 andranno al vincitore, si giocherà all'Austin Country Club, dove i concorrenti saranno divisi in 16 gruppi da quattro giocatori (teste di serie i migliori nel world ranking) e si sfideranno in un girone all'italiana: ognuno incontrerà gli altri tre, con classifica a punti (un punto per ogni vittoria e mezzo per ogni pareggio). Solo i vincitori dei raggruppamenti saranno ammessi agli ottavi di finale che si svolgeranno insieme ai quarti sabato 25, con semifinali e finali in programma domenica. Scheffler, inserito nel "gruppo 1", affronterà Tom Kim, Alex Noren e David Riley. Mentre Rahm se la vedrà con Billy Horschel (campione nel 2021), Keith Mitchell e Rickie Fowler. McIlroy dovrà invece superare la concorrenza di Keegan Bradley, Denny McCarthy e Scott Stallings. Mentre Cantlay dovrà guardarsi le spalle da Brian Harman, Lee Kyoung-hoon e Nick Taylor.