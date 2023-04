The Masters, dal 6 al 9 aprile live su Sky Sport

Tutto pronto per il primo Major della stagione, da giovedì 6 a domenica 9 aprile su Sky Sport Golf (canale 206). La gara come sempre anticipata dal classico appuntamento con il Par 3 contest di mercoledi. Il meglio del golf mondiale ad Augusta, compreso un italiano: Francesco Molinari

Stessa data. Dal 1934 . Stessa formula di gara. Stesso pubblico. Soprattutto stesso percorso . Un enorme smeraldo che brilla ai lati di una tipica stradona trafficata americana a sei corsie: Whashington Road. Benvenuti nel profondo sud degli Stati Uniti. Eccoci ad Augusta, Georgia , dove tutto o quasi è rimasto come ai tempi di Rossella O’Hara. Ambiente e tradizioni intatte con la consapevolezza e la determinazione di chi conosce e vuole mantenere le proprie radici ed in questo contesto si inserisce il Masters , il primo Major di questa stagione di golf.

Francesco Molinari unico azzurro ad Augusta

Siamo arrivati all’87^ edizione, l’ultima l’ha vinta Scottie Scheffler. Faccia da bimbo, nonostante i ventisei anni e tempra da numero uno. Scottie arriva da due vittorie sul Pga Tour, una di queste vale quasi come un Major: il The Players. Un -Major, anzi, una green jacket, la vorrebbe vestire il numero 3 del mondo Rory Mcilroy per poter completare il grande slam e raggiungere: Sarazen, Ben HOgan, Gary Player, Jack Nicklaus e Tiger Woods. Già pizzicato domenica a fare la prova campo, lui che di green jacket ne ha indossate cinque, l’ultima nel 2019. L'anno in cui Francesco Molinari ci aveva lasciati appesi alla speranza di un trionfo ad Augusta e dove lo ritroviamo quest’anno come unica speranza italiana in un field che fa paura.