Golf

La leggenda della 'green jacket', i sei trionfi di Jack Nicklaus, il fondamentale passaggio dell'Amen Corner e tante altre curiosità sul primo Major della stagione, al via oggi in Georgia con il mito Tiger Woods e con il nostro Chicco Molinari. The Masters è in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW da giovedì 6 a domenica 9 aprile THE MASTERS SU SKY: GUIDA TV