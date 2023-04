Capolavoro Rahm: vince il Masters e torna numero 1

Lo spagnolo conquista per la prima volta in carriera il The Masters e torna numero 1 del ranking mondiale: Rahm è il quarto campione spagnolo ad Augusta dopo Garcia, Olazabal e Ballesteros

Lo spagnolo Jon Rahm ha vinto il suo primo Augusta Masters e torna numero 1 del golf al mondo, scavalcando il campione in carica Scottie Scheffler, vincitore dell’edizione 2022. Per Rahm si tratta del primo Masters vinto in carriera e del secondo trofeo del Grande slam, dopo gli Us Open del 2021. Rahm è il quarto campione ad Augusta di nazionalità spagnola, dopo Sergio Garcia, José Maria Olazabal e Severiano Ballesteros. E proprio nel giorno della nascita di Ballestreros, Rahm ha trionfato, chiudendo con 276 colpi a -12 davanti agli americani Brooks Koepka e Phil Mickelson, entrambi a -8. Per il 28enne spagnolo, l’onore di indossare la mitica giacca verde di Augusta.