Golf, al via Open d'Italia. Il torneo live su Sky

Appuntamento con l’edizione numero 80 dell’Open d’Italia, il più importante, atteso e prestigioso torneo golfistico italiano. Il DS Automobiles 80^ Open d'Italia è in programma da giovedì 4 a domenica 7 maggio sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, lo stesso che a fine settembre ospiterà la Ryder Cup. Sul canale di riferimento Sky Sport Golf, e anche in streaming su NOW, tutte le quattro giornate di gara in diretta. Al commento si altereranno Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Michele Gallerani. A inizio e fine giornata, Francesca Piantanida, in compagnia di Massimo Scarpa, condurrà direttamente dal green lo Studio Golf, mentre Alessandro Lupi sarà l’inviato durante tutti i giorni di gara. Al via un field di tutto rispetto, con 156 giocatori che si contenderanno un montepremi complessivo di 3 milioni e 250mila dollari (552.550 al vincitore).