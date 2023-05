Open d'Italia, tre azzurri superano il taglio

Il francese Pavon guida ancora la classifica al Marco Simone Golf & Country Club: -9 complessivo per lui davanti al connazionale Guerrier e lo spagnolo Otaegui (-7). Superano il taglio, caduto a +2, tre italiani: sono Paratore (26°, -2), Zemmer (34°, PAR) e Migliozzi (50°, +1). L'Open d'Italia è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW