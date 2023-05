Open d'Italia, Guerrier leader dopo il moving day

Il francese è stato il protagonista del moving day sul green del Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Per lui giro da 66 colpi, con un complessivo 201 (-12) davanti al connazionale Lagasque e il polacco Meronk, entrambi con 202 (-11). Lontani gli italiani che navigano in bassa classifica. Domenica l'ultima giornata, LIVE su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

L'Open d'Italia continua a parlare francese. Dopo i primi due giorni di gara condotti da Matthieu Pavon, al termine del moving day il nuovo leader è Julien Guerrier. Il transalpino è stato il protagonista assoluto della terza giornata sul green del Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), concludendo il giro in 66 colpi (-5) e un complessivo 201 (-12) alla vigilia della giornata decisiva. Alle sue spalle il connazionale Romain Lagasque e il polacco Adrian Meronk, entrambi con 202 (-11) . Alla volata finale per il titolo parteciperanno anche Matthieu Pavon, il tedesco Marcel Siem, il finlandese Tapio Pulkkanen e il sudafricano Daniel Van Tonder, quarti con 205 (-8). È stata una giornata complicata per i tre italiani in gara che sono in bassa classifica: Guido Migliozzi e Aron Zemmer sono 62.i con 217 (+4), mentre Renato Paratore è 70° con 220 (+7). Domenica l'ultima giornata, in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.