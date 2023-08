Ryder Cup, meno un mese. A Roma per la prima volta

Un mese al via della Ryder Cup 2023 di golf ( 29 settembre-1° ottobre ), che per la prima volta si svolgerà in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club, alle porte di Roma. il principale evento mondiale di golf da vivere live su Sky Sport!

Un'attesa lunga otto anni; tanti ne sono passati da quel dicembre 2015 quando l'Italia si aggiudicò l'organizzazione della Ryder Cup 2022, poi diventata 2023 a causa del Covid: ora ci siamo: tra un mese esatto, al Marco Simone Golf Club di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, si sfideranno ancora una volta il Team americano e quello europeo.

Le strutture ricettive della zona sono sold out da mesi (in alcuni casi anni) perché chi ama il golf farebbe qualsiasi cosa per essistere dal vivo ad una manifestazione in grado di stravolgere l'identità del golf. Cambiano le formule di gioco (vi aiuteremo a conoscerle bene nelle prossime settimane); cambia l'approccio dei giocatori, solitamente composti anche nelle vittorie più grandi e invece spesso trasfigurati e in vera e propria trance agonistica quando indossano i colori del proprio team. Cambia ancor di più la partecipazione del pubblico: é un tifo molto più simile a quello calcistico, per intenderci, ma con le due tifoserie vicine, quasi fuse a godersi lo stesso spettacolo, spesso condividendo birra e quant'altro in una meravigliosa festa di sport.