Pga Championship, tre Azzurri in Inghilterra

Da oggi a domenica 17 settembre live su Sky e in streaming su NOW il prestigioso BMW PGA Championship , che giunge alla 69^ edizione. Tre italiani in Inghilterra: i fratelli Edoardo e Francesco Molinari e Guido Migliozzi

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour, il prestigioso BMW PGA Championship, che giunge alla 69^ edizione, in programma da giovedì 14, a domenica 17 settembre, a due settimane dal via alla Ryder Cup di Roma, che verrà proposta in diretta su Sky e in streaming su NOW. Tutte le quattro giornate di gara del torneo andranno in onda in live su Sky Sport Golf e NOW, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Massimo Scarpa e Alessandro Lupi.

Al via Edoardo e Francesco Molinari e Guido Migliozzi

Si gioca sul percorso del Wentworth Club a Virginia Water, in Inghilterra, e al via ci saranno anche tre italiani, i fratelli Edoardo e Francesco Molinari, tra i vicecapitani europei alla prossima Ryder Cup, e Guido Migliozzi. Field di alto livello, dove compaiono praticamente tutti i rappresentati europei alla Ryder e con l’irlandese Shane Lowry impegnato a difendere il titolo conquistato nella passata edizione. Al via ci saranno, tra gli altri, anche il nordirlandese Rory McIlroy, lo spagnolo Jon Rahm, il norvegese Viktor Hovland, gli inglesi Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Danny Willett e Tyrrell Hatton, il danese Nicolai Højgaard, l’americano Billy Horschel e il polacco Adrian Meronk. Sul green anche altri due vicecapitani europei di Ryder, il belga Nicolas Colsaerts e il danese Thomas Bjørn, oltre al capitano, l’inglese Luke Donald. Montepremi complessivo di ben 9 milioni di dollari.