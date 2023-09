Si avvicina l'appuntamento della Ryder Cup, al via venerdì al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio. Ma qual è il regolamento e il formato del torneo che vede sfidarsi Europa e Stati Uniti? Ecco una guida (per tutti) per godersi al massimo lo spettacolo della tre giorni di sfide sul green romano GUIDA TV

Al via venerdì presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, la 44^ edizione della Ryder Cup, lo storico torneo che vede sfidarsi Europa e Stati Uniti. Ecco di seguito una guida al regolamento, per godersi in pieno lo spettacolo di una delle competizioni più prestigiose dello sport, sbarcato in Italia per la prima volta dal 1927.

Il formato e il punteggio della Ryder Cup Gli incontri di Ryder Cup prevedono vari tipi di match play tra i giocatori scelti tra le 2 squadre, giocati ciascuno su 18 buche. La competizione prevede in totale: otto sfide foursomes

otto four-ball

dodici incontri individuali. Il vincitore o la coppia vincitrice di ogni sfida ottiene un punto per la propria squadra, in caso di pareggio entrambe le squadre ottengono mezzo punto. Con 28 punti in palio, vince la prima squadra che ottiene almeno 14,5 punti. Se gli incontri dovessero dare come risultato finale un pareggio per 14 a 14, la squadra detentrice della Ryder Cup viene confermata come vincitrice: in questo caso la coppa tornerebbe negli Stati Uniti.

Che cosa sono i four-ball? Ogni membro delle squadre di due giocatori gioca la sua palla , cosicché verranno giocate quattro palle a ogni buca .

, cosicché verranno giocate . Ogni squadra considera il più basso tra i punteggi su ogni buca e la squadra il cui giocatore ha il punteggio più basso vince la buca .

. Se i due punteggi più bassi sono pari, la buca finisce in pareggio.

Che cosa sono i foursomes? O gni squadra di due giocatori gioca una palla per buca, a turno, finché ogni buca non è stata completata .

. I giocatori si alternano al colpo dal tee, uno andando per primo al tee delle buche pari, e l'altro per primo al tee delle buche dispari.

al colpo dal tee, uno andando per primo al tee delle buche pari, e l'altro per primo al tee delle buche dispari. La squadra con il punteggio più basso vince la buca .

. Se il punteggio è pari, la buca finisce in pareggio.

Che cosa sono i singoli? Ogni incontro vede affrontarsi due giocatori, uno per squadra .

. Il giocatore che totalizza il punteggio più basso a una buca vince quella buca .

. Se il punteggio è pari, la buca finisce in pareggio

Tutti i giocatori delle due squadre saranno sul green nell'ultimo punteggio

Il montepremi della Ryder Cup Contrariamente a quanto succede durante l'anno, in cui sono in palio milioni di dollari di prize-money, il torneo non prevede montepremi: si gioca solo per la gloria, in palio ci sono esclusivamente la coppa e l’onore della vittoria.

Il percorso della Ryder Cup 2023 La Ryder Cup 2023 si giocherà presso il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia (Roma). Il campo e’ stato scelto dalla RCE ( Ryder Cup Europe ) perchè ritenuto l’unico con le caratteristiche tecniche e di infrastrutture idoneo ad ospitare la competizione sportiva Ryder Cup 2023. La struttura, di proprietà della famiglia Biagiotti, dispone di 27 buche e si trova a soli 17 chilometri dal centro di Roma. Il Marco Simone Golf & Country Club ha già ospitato l’Open d’Italia nel 1994, nel 2016 e nel 2023 ed è diventato “European Tour Destination”, entrando così nella prestigiosa selezione dei golf club con requisiti tecnici, strutturali e logistici promossi dall’European Tour.

Sito https://www.golfmarcosimone.com/

Ryder Cup 2023, il calendario Venerdì 29 settembre Ore 7:35 Prima giornata (4 foursome e 4 fourball) Sabato 30 settembre Ore 7:35 Seconda giornata (4 foursome e 4 fourball) Domenica 1° ottobre Ore 11:35 Terza giornata (12 match singoli)

Dove vedere la Ryder Cup su Sky La Ryder Cup 2023 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Disponibile anche su Sky Go in HD. Sul nostro sito liveblog con cronaca e aggiornamenti delle tre giornate di gara.