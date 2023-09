Gli incontri di Ryder Cup prevedono vari tipi di match play tra i giocatori scelti tra le 2 squadre, giocati ciascuno su 18 buche. La competizione prevede in totale:

otto sfide foursomes

otto four-ball

dodici incontri individuali.

Il vincitore o la coppia vincitrice di ogni sfida ottiene un punto per la propria squadra, in caso di pareggio entrambe le squadre ottengono mezzo punto. Con 28 punti in palio, vince la prima squadra che ottiene almeno 14,5 punti. Se gli incontri dovessero dare come risultato finale un pareggio per 14 a 14, la squadra detentrice della Ryder Cup viene confermata come vincitrice: in questo caso la coppa tornerebbe negli Stati Uniti.