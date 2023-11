Challenge Tour Grand Final su Sky 4 Azzurri al via

Da giovedì 2 a domenica 5 novembre su Sky Sport Golf e in streaming su NOW il Challenge Tour Grand Final. Quattro gli italiani in gara: Francesco Laporta, Matteo Manassero, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf, il Challenge Tour Grand Final, in programma da giovedì 2 a domenica 5 novembre. Tutte le quattro giornate di gara del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Alessandro Lupi e Roberto Zappa.

Quattro italiani a Maiorca

Si gioca a Maiorca, in Spagna, e sul green ci saranno anche quattro italiani: Francesco Laporta, Matteo Manassero, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise. 45 in tutto i giocatori al via del torneo spagnolo, al termine del quale verranno definiti i primi 20 delle Money List, che avranno diritto a partecipare al DP World Tour del prossimo anno.