L'albo d'oro della Ryder Cup

Al via venerdì al Marco Simone Golf e Country Club a Guidonia Montecelio (Roma) la 44^ edizione della Ryder Cup, il trofeo che vede opposti i migliori giocatori del mondo nella storica sfida tra Stati Uniti ed Europa. Dagli albori ai successi griffati dagli italiani come Costantino Rocca, Edoardo e Francesco Molinari, ecco l'albo d'oro della manifestazione. La Ryder Cup è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW