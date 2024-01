Ryder Cup '25, Molinari 1° vicecapitano europeo

Il capitano del team Europe, Luke Donald, ha confermato Edoardo Molinari come primo vicecapitano europeo anche per la sfida agli Usa in programma nel 2025

Edoardo Molinari è stato tra gli artefici del successo europeo alla Ryder Cup 2023 di Roma. Il suo supporto, anche statistico, si è rivelato decisivo. Pertanto, il capitano del team Europe, Luke Donald, lo ha confermato come primo vicecapitano del Vecchio Continente anche per la sfida agli Usa in programma nel 2025 a Bethpage (New York).

"Il guru delle statistiche è tornato"

"Aiutare Luke e l'intero team europeo nel 2023 è stato fantastico e qualcosa di cui sarò orgoglioso. Ma ora è il momento di fare tutto il possibile per contribuire a trasformare i membri della compagine continentale sempre più in leggende vincendo una Ryder Cup in trasferta", le prime sensazioni di Edoardo Molinari. "Il guru delle statistiche è tornato". Così, Ryder Cup Europe ha annunciato la conferma del torinese. "Non potrei essere più entusiasta di riavere Edoardo Molinari in squadra come primo vicecapitano. Il guru delle statistiche è tornato e sono felice di condividere questo viaggio con lui", le parole di Luke Donald.