Clamoroso negli Stati Uniti. Il numero 1 del golf mondiale Scottie Scheffler è stato arrestato a Louisville , nel Kentucky, dove fino a domenica 19 maggio è in corso la 106^ edizione del PGA Championship. L’arresto è avvenuto attorno alle 6 del mattino locali (mezzogiorno in Italia).

L'americano, secondo le prime ricostruzioni, è stato fermato dopo una lite con un poliziotto ad un posto di blocco davanti al Valhalla Golf Club, dove si era creato un ingorgo a causa di un incidente mortale (un passante era stato investito e ucciso da un autobus). Non si è fermato all'alt e l'agente pur di non farlo passare si è aggrappato alla sua auto . A quel punto Scheffler sarebbe sceso dalla macchina iniziando un diverbio con la polizia che, poi, lo ha ammanettato.

Un giornalista di ESPN, Jeff Darlington, ha ripreso in un video poi postato sui social il momento dell’arresto. Si sente l’agente di polizia dire al giornalista: "In questo momento lo stiamo portando in prigione e non c'è niente che tu possa fare al riguardo". Il Dipartimento penitenziario metropolitano di Louisville ha poi confermato l'arresto, pubblicando sul proprio sito web la foto segnaletica dello stesso Scheffler.