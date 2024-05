Scottie Scheffler, nonostante il momento trascorso in prigione, è tornato in campo e ha chiuso con una grande giornata il secondo giro del Pga Championsip (ora è quarto). In conferenza stampa ha raccontato il retroscena dell'insolito episodio: "Non riesco a spiegare cosa sia successo, ho fatto stretching in una cella in prigione. Ho avuto la fortuna di poter tornare indietro e di giocare la seconda giornata"

SCHEFFLER ARRESTATO E RILASCIATO: COSA E' SUCCESSO