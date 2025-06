US Open al via, tre azzurri in Pennsylvania

Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan sfidano i big del golf nella 125^ edizione dello US Open. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno il terzo Major della stagione sarà su Sky Sport Golf e NOW . Per la prima volta dal 2016, si giocherà sul percorso dell’Oakmont Country Club, nella contea di Allegheny, in Pennsylvania. Al torneo prenderanno parte 156 giocatori, tra cui 49 tra i migliori 50 al mondo

Continua la stagione del grande golf su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno si torna sul green per il terzo Major della stagione, lo US Open.

La 125^edizione del torneo si disputerà sul prestigioso percorso dell’Oakmont Country Club di Pittsburgh, in Pennsylvania, che ospiterà il torneo per la decima volta nella sua storia (la prima dal 2016).

Quattro giornate live su Sky e NOW

Tutte le quattro giornate del torneo americano andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e NOW, con il commento affidato a Silvio Grappasonni, Marco Cogliati, Michele Gallerani, Giovanni Dassù, Roberto Zappa, Massimo Scarpa e Claudio Viganò. In programma, sabato 14 e domenica 15 giugno, uno studio pre-live dedicato su Sky Sport 24, Sky Sport Golf e NOW.