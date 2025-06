Al via l'Open d'Italia, tutto live su Sky

156 partecipanti, cinque tra i migliori dieci giocatori della “Race to Dubai”, un montepremi di 3 milioni di dollari. È un Open d’Italia che promette spettacolo quello che andrà in scena, dal 26 al 29 giugno, in Toscana, sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto). Da seguire tutto live su Sky Sport Golf e su NOW

