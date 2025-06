Francesco Laporta è stato il migliore degli italiani nella prima giornata dell'Open d'Italia in corso fino al 29 giugno in Toscana, sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto). L'inglese Dan Bradbury ha chiuso la giornata al 1° posto. E' possibile seguire l'evento live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

19 gli italiani in gara

Migliore degli azzurri Francesco Laporta. -5 giro in 65 con un birdie anche alla 18. Finale molto forte come qualità di gioco con due wedge straordinari alla 16 ed alla 18 per un -5 totale. Questa settimana accompagnato anche dalla mental coach Nicoletta romanizzi, nome noto tra gli sportivi nello staff anche di Marcell Jacobs. Bel giro in 67 anche per Andrea Pavan ed Edoardo molinari . -2 per Jacopo vecchi fossa.