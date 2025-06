Lo spagnolo Angel Ayora ha chiuso la seconda giornata dell'Open d'Italia al primo posto. Prestazione positiva per Francesco Laporta che, sul percorso dell'Argentario Golf Club, è stato il migliore degli italiani. L'evento è live su Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Il bilancio degli italiani

Molto positivo il bilancio degli italiani, con 7 giocatori qualificati, di cui almeno 4 (Laporta, Vecchi Fossa, Romano e Molinari) in grado di sognare in grande, trovandosi tra i 3 e i 5 colpi dal leader. Leggermente più indietro, a -2, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan ed Enrico Di Nitto – quest'ultimo particolarmente bravo a rientrare nel taglio grazie a un giro chiuso 4 colpi sotto il par. Prestazione incolore invece per Renato Parstore, +3, Filipoo Celli +5 e Guido Migliozzi, addirittura +6. Tutto pronto quindi per il racconto del terzo giorno a partire dalle 12.30, ovviamente su Sky Sport Golf.