L'Europa, campione in carica, ha conservato il trofeo della Ryder Cup , la prestigiosa competizione a squadre del golf, resistendo alla rimonta degli Stati Uniti al termine del terzo giorno del torneo, a New York. Dopo essere stati in netto vantaggio sabato sera dopo gli incontri a coppie, gli europei di Rory McIlroy hanno dovuto lottare per il singolare contro la rimonta degli americani, prima di essere salvati da un putt dell'irlandese Shane Lowry . Il putt di Lowry lo ha portato in parità con l'americano Russell Henley, aggiudicandosi il mezzo punto che ha portato l'Europa in vantaggio per 14-11 a tre match dal termine, risultato che ha permesso di conservare il trofeo dopo la vittoria del 2023 a Roma.

Il timore della rimonta degli Usa, poi Shane Lowry...



Dopo aver ampiamente dominato le 4 sessioni di doppi sui green del Bethpage Black Course di Farmingdale (New York), la selezione capitanata da Luke Donald si è presentata al via dei singoli con un ampio vantaggio (12-5) sugli Usa: nei primi 8 match però, solo Matt Fitzpatrick (pari dopo aver sprecato 5 buche di vantaggio su Bryson DeChambeau) e Ludvig Aberg (+2 su Patrick Cantley) hanno potato qualcosa di buono alla causa del Vecchio Continente. Il mezzo punto mancante per raggiungere quota 14 e conservare il titolo è infine arrivato appunto con Shane Lowry, che ha rinviato i sogni americani di altri 2 anni, quando in Irlanda si disputerà l'edizione del centenario.