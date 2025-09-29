Esplora tutte le offerte Sky
Ryder Cup, il Team Europa resiste alla rimonta degli Usa e conserva il trofeo. VIDEO

Golf

Il team capitanato da Luke Donald trionfa ancora (ed è la 2^ edizione consecutiva) in Ryder Cup. Dopo aver concluso comodamente in vantaggio il sabato sera dopo gli incontri a coppie, gli europei hanno dovuto resistere alla rimonta degli americani prima di essere salvati da un putt dell’irlandese Shane Lowry che l’ha portato in parità con Russell Henley assicurando il mezzo punto che ha portato l’Europa in vantaggio 14-11 a tre partite dalla fine, ciò di cui gli ospiti avevano bisogno per conservare il trofeo

L'Europa, campione in carica, ha conservato il trofeo della Ryder Cup, la prestigiosa competizione a squadre del golf, resistendo alla rimonta degli Stati Uniti al termine del terzo giorno del torneo, a New York. Dopo essere stati in netto vantaggio sabato sera dopo gli incontri a coppie, gli europei di Rory McIlroy hanno dovuto lottare per il singolare contro la rimonta degli americani, prima di essere salvati da un putt dell'irlandese Shane Lowry. Il putt di Lowry lo ha portato in parità con l'americano Russell Henley, aggiudicandosi il mezzo punto che ha portato l'Europa in vantaggio per 14-11 a tre match dal termine, risultato che ha permesso di conservare il trofeo dopo la vittoria del 2023 a Roma. 

Il timore della rimonta degli Usa, poi Shane Lowry...

Dopo aver ampiamente dominato le 4 sessioni di doppi sui green del Bethpage Black Course di Farmingdale (New York), la selezione capitanata da Luke Donald si è presentata al via dei singoli con un ampio vantaggio (12-5) sugli Usa: nei primi 8 match però, solo Matt Fitzpatrick (pari dopo aver sprecato 5 buche di vantaggio su Bryson DeChambeau) e Ludvig Aberg (+2 su Patrick Cantley) hanno potato qualcosa di buono alla causa del Vecchio Continente. Il mezzo punto mancante per raggiungere quota 14 e conservare il titolo è infine arrivato appunto con Shane Lowry, che ha rinviato i sogni americani di altri 2 anni, quando in Irlanda si disputerà l'edizione del centenario. 

